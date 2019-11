Figure iconique au destin tragique, l’Américaine Isadora Duncan réapparaît dans un spectacle et dans un film.

Née en 1877, Isadora Duncan est d’abord entrée dans l’histoire grâce à son art choré-graphique libre et audacieux, en rupture franche avec le ballet classique. L’aura qui l’entoure résulte également d’une existence particulièrement tragique. En avril 1913, Deirdre et Patrick, ses deux enfants, âgés de 6 et 2 ans, se noient dans la Seine, à Paris, lors d’un accident de -voiture. Ce drame terrible éveille en elle une « douleur intarissable », ainsi qu’elle l’écrit dans son auto-biographie (1), et lui…