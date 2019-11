« Les clés d’un monde plus juste »

Alors que s’ouvrent les Journées de l’économie autrement, Alain Coheur met en lumière la capacité de l’ESS à transformer un système fondé sur le profit et la prédation.

Une nouvelle génération d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) s’active pour la sortir de ses dérives (institutionnalisation, banalisation…) et l’inscrire comme alternative crédible à une économie mondiale engluée dans la financiarisation et la prédation. Ce combat ne peut être livré qu’à l’échelle internationale, notamment pour intégrer les valeurs de l’ESS aux objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU, définis en 2015 en vue d’éradiquer la pauvreté, de protéger la…