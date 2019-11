Les mômes pour le dire

Dans La Dispute, Mohamed El Khatib met en scène six enfants s’exprimant sur le thème du divorce. Une parole riche et libre, souvent inattendue.

En quelques années, Mohamed El Khatib est devenu une figure majeure du paysage théâtral français. Cela depuis son seul-en-scène Finir en beauté (2014), où il racontait le deuil de sa mère à la manière d’un archéologue de l’intime. En questionnant aussi sa relation à sa langue maternelle, l’arabe, et son rapport avec la langue théâtrale très reconnaissable qu’il se forge de création en création. Soutenues et accueillies par les institutions et les lieux les plus prestigieux, ses pièces, qui traitent de…