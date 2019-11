À travers le portrait d’une Wayana d’Amazonie, SELVE témoigne de la dure réalité guyanaise.

Depuis sa création en 2007 par le metteur en scène, anthropologue, auteur et musicien Christophe Rulhes et l’acrobate-chorégraphe Julien Cassier, le GdRA défend un « théâtre de la personne et du témoignage direct, en conviant des amateurs ou des professionnels d’un vécu particulier au plateau », lit-on dans le dossier de SELVE. Second volet du cycle théâtral La Guerre des natures, cette création de la compagnie française vient après Lenga, où deux circassiens sud-africains disaient et performaient leur…