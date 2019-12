Féminismes : Les nouvelles voix

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Le patriarcat est un juge qui nous reproche d’être nées. Notre punition, ce sont les féminicides, le viol. Le coupable, ce n’est ni moi, ni mes fringues, ni l’endroit. Le violeur, c’est toi. » Les yeux bandés, une chorégraphie synchronisée, les voix à l’unisson… Des centaines de femmes ont entonné ce chant de révolte contre la culture du viol au Chili en novembre dernier. Frisson mondial immédiat. L’hymne Un violeur sur ton chemin a été repris en Colombie, en Espagne, en France, en Australie, au Canada, en Turquie, créant une passerelle tonitruante entre toutes ces femmes qui osent parler, qui veulent se faire entendre, pour elles et toutes les autres. Une sensation de puissance qui ne cesse de grandir depuis que le mouvement #MeToo a mis un terme au silence inhérent à des siècles d’oppression et d’agressions.

Il y a deux ans, le meurtre d’une femme par son compagnon – ou son ex – était qualifié de « crime passionnel ». Un producteur d’Hollywood et bien des hommes de pouvoir pouvaient harceler et agresser des femmes dans un silence total. Des prises de parole d’une Catherine Deneuve ou d’une Élisabeth Lévy se présentant comme féministes véhiculaient l’idée d’un féminisme blanc et bourgeois omnipotent. En 2002, l’Assemblée nationale ne comptait que 18 % de femmes. Il y a une quinzaine d’années, on pensait encore que les femmes étaient dotées d’un point G à l’intérieur du vagin, clé miraculeuse des orgasmes. Aujourd’hui, le terme « féminicide » a fait son apparition, le plafond de verre se fissure dans la sphère politique et le clitoris est admis comme l’organe de référence du plaisir féminin.

Une nouvelle vague de féministes s’allie aux anciennes dans un continuum de luttes ininterrompues pour éviter un ressac néfaste qui guette chaque acquis. Les nouvelles voix de ces luttes ne sont plus les mêmes, leurs origines sociales non plus. Dans la sphère privée et dans la société tout entière, le patriarcat a pris un sérieux coup dans les parties. Cette nouvelle ère est celle du point F. Comme « femmes », mais surtout comme « féminismes ».

Pour aller plus loin

