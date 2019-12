Femmes : La classe sociale inclassable

Si les femmes partagent beaucoup d’intérêts et d’oppressions, peut-on pour autant les considérer comme une construction sociale classique ? Réponses de Pauline Delage et Noémie Renard.

O_n ne naît pas femme, on le devient »,_ a écrit Simone de Beauvoir. À considérer que « femme » est une construction sociale, peut-on alors envisager que toutes les femmes appartiennent à un même groupe social aux problématiques, aux oppressions et aux intérêts semblables ? Pauline Delage, sociologue et politiste (1), et Noémie Renard, chercheuse en biologie et autrice du blog antisexisme.net (2), se sont penchées sur la question. Peut-on considérer les femmes comme les membres d’une même classe sociale ?…