La bifurcation écologique et sociale

La source de l’aliénation est dans les rapports de production réels et non pas dans la propriété des moyens de production.

La démonstration de l’impasse de la croissance verte est dernière nous. Ce constat semble conduire à un dilemme insurmontable : choisir entre décroissance massive du PIB par tête (entre 50 et 85 %) et destruction du vivant. Mais poser le problème en ces termes, c’est rester dans le cadre de la croissance économique. Définir une société désirable respectant les limites écologiques et en déduire de nouveaux rapports sociaux de production dépassent nos cadres de pensée habituels. Il n’y a pas de porte de…