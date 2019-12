Marseille : « Le piquet de grève, c’est une chaleur humaine »

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

T out le port est à l’arrêt pendant 24h, il n’y a pas d’activités aujourd’hui. » Visibles depuis la route, des colonnes de fumée noire, annoncent l’opération « port mort ». Elles émanent des feux devant la porte 4 du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), tenue par les dockers, et de la porte 2C, bloquée depuis mardi par les agents du port (chauffeurs, mécaniciens, électriciens…) « jusqu’à la fin du mouvement », explique Pascal Galéoté, secrétaire général CGT GPMM, le syndicat majoritaire. Dans le « port autonome » chargé d'histoire, la culture syndicale est « transmise de père en fils » selon l’électricien « Tonton Tony ». Des grèves reconductibles, presque tous en ont faites : plus de 30 jours contre la réforme des ports en 2008, une vingtaine de jours contre la loi travail en 2016. Mais aujourd'hui, tous décrivent une « mobilisation historique ». « Je crois que je n’ai jamais vu un truc aussi gros au niveau du port », lançait Pascal Galéoté ce jeudi matin. « En une quinzaine d’années, c’est la première fois que je vois ça », confirme Lionel*, un employé administratif. « En venir à de telles extrémités c’est grave, mais le sujet est très grave aussi. » Et ce n’est pas l’allocution de « Doudou », le Premier ministre Edouard Philippe, dont « personne n’attendait rien » qui a calmé les esprits… Bien au contraire.

Si on fait des concessions aujourd’hui par rapport aux annonces d’hier, on le paiera toute notre vie !

Quand Pascal Galéoté prend la parole ce jeudi matin pour l’assemblée générale, le réfectoire est rempli. Devant lui, son auditoire est à dominante jaune fluo, couleur du manteau des agents du port, et rouge, comme le dossard de la CGT. Derrière lui est accrochée une grande banderole « Les Barricades du port », nom choisi pour ce « lieu de lutte où on se réunit, où on peut débattre, où chacun peut exprimer ses doutes s’il en a. » D’entrée de jeu, le secrétaire général CGT du port interroge avec ardeur : « Est-ce qu’on est favorable à durcir le mouvement ? » La réponse de la salle ne laisse pas de doute quant à son approbation.

Si la grève n’est pas « illimitée » et basée sur des roulements et du débrayage pour assurer sa continuité, le mouvement s’est donc durci à partir de mardi. Les grévistes espèrent entraîner avec eux les travailleurs d'autres secteurs d'activité, peu ou pas encore mobilisés. Devant cette fameuse porte 2C du GPMM, « la plus grande, la plus symbolique », les voitures retournées impressionnent : « Elles devaient partir à la casse », rassurent les agents. Ces derniers sont là jour et nuit, organisés en tours de garde. Des enseignants, des gilets jaunes, des étudiants, des militants inter-luttes, chômeurs, ou encore des jeunes cheminots, comme Raphaël, viennent apporter leur soutien : « On est venu soutenir le mouvement, eux nous ont rejoint à la gare Saint-Charles il y a quelques jours, donc c’est à notre tour. On reconnaît quelques camarades de luttes ça fait plaisir. » Autour du feu on discute un verre à la main, on rigole, on joue au foot, on se ravitaille, on fait exploser des pétards… Dans une des voies qui mène au port, une partie de boules est même improvisée sur le bitume :

« Elle a touché là !

- Mais n’importe quoi là, elle a pas touché ! »

Un dessinateur industriel, employé au GPMM, est formel: « Le piquet de grève, c’est une chaleur humaine que tu trouves plus ailleurs. » « Le piquet de grève n’est pas que symbolique », complète Olivier Mateu, secrétaire générale de l’Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, venu lui aussi apporter son soutien. « C’est des discussions les plus futiles, comme les plus fondamentales. C’est la créativité des travailleurs et ça rassemble toute la poésie de la grève. » Il balaie ses collègues du regard : « Là il n’y a que des gens qui ont perdu une journée de salaire… » Il se reprend : « … qui ont investi une journée de salaire. »

Souvent en première ligne dans les luttes sociales, les « portuaires » avouent ne pas se battre seulement pour eux-mêmes, avouant « avoir fait le plus dur ». « On rend service à des gens qui ne peuvent pas faire la grève. Pour la loi travail aussi ça a été le cas », détaille Lionel. « On s’est mobilisé jusqu’au bout alors que ça nous a coûté. Pas que financièrement, quand on est sur un piquet, on n’est pas avec notre famille non plus. Mais c’est aussi un peu pour eux qu’on fait ça. » En évoquant la clause du grand-père, Olivier Mateu renchérit : « Qui a fait des enfants pour qu’ils deviennent des galériens? » Le mot de la fin revient à Pascal Galéoté : « On peut espérer, on doit espérer, pouvoir construire une société meilleure. »