Démocratie locale : La prise de pouvoir citoyenne

Le scrutin de mars voit une multiplication de candidatures collectives qui ambitionnent de réinventer la démocratie à l’échelon local par des pratiques de désignation et des programmes ambitieux.

Un matin de juin dernier, Agathe Voiron reçoit une curieuse missive. Une silhouette drapée de l’écharpe tricolore, un point d’interrogation au milieu du visage, « maire, adjoint·e, conseillèr·e municipal·e… et si l’élu·e idéal·e de Toulouse c’était vous ? Osons nous impliquer pour construire une ville démocratique ! » Cet Archipel citoyen qui sollicite sa réponse, est-ce sérieux ? La jeune infirmière laisse mûrir, et décide de prendre contact, trois mois plus tard. Agathe Voiron est l’une des personnes…