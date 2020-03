Des sabots et des ailes

Avec Falaise, la compagnie franco-catalane Baro d’evel signe un beau et sombre ballet pour huit hommes et femmes, un cheval et une nuée de pigeons. Tout un monde en plein vertige.

Ç_a va bien se passer_. » Prononcée par Camille Decourtye à l’issue d’un court prologue joué devant un grand rideau noir tendu devant la scène, cette phrase a priori toute simple nous introduit d’emblée dans l’univers de Falaise. Connue pour son art de la fusion entre cirque équestre, danse et acrobatie, la compagnie franco-catalane Baro d’evel y prend un tournant narratif inédit. Second volet d’un diptyque qui s’est ouvert avec Là, interprété par l’actrice, auteure, chanteuse et metteuse en scène citée…