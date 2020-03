Est-ce Bernie Sanders qui a demandé des coupes dans les budgets sociaux ? Non point, c’est Joe Biden.

De tous côtés on n’entend (et ne lit) plus que ça (1), dans la presse et les médias mainstream (LPELM_M_) : aux États-Unis, Joe Biden serait, dans la primaire démocrate, et comme le soutient par exemple notre journal dit « de référence », un candidat « moins radical » – et par conséquent plus « modéré » – que Bernie Sanders. Est-ce bien vrai ? Pour le vérifier, il suffit de se poser quelques questions simples. Du style : est-ce Bernie Sanders qui, durant de longues décennies, a demandé des coupes dans les…