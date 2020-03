Retour à Romorantin

Quinze après avoir quitté sa ville d’enfance, Nassira El-Moaddem y revient avec son regard de journaliste pour en brosser le portrait social.

À bord du TER Blanc-Argent la conduisant de Paris jusqu’à Romorantin, Nassira El-Moaddem retrouve les sensations et les réflexes de son adolescence. De janvier à mars 2019, l’ancienne directrice et rédactrice en chef du Bondy Blog a fait le chemin chaque semaine jusqu’au cœur du Loir-et-Cher de son enfance pour observer et raconter avec simplicité et justesse « Romo », son « bled ». Des portraits s’entrechoquent, dont celui de l’autrice et de sa famille. Arrivés du Maroc au milieu des années 1970, ses…