« Green Boys », d'Ariane Doublet : Adolescences en partage

Dans Green Boys, Ariane Doublet filme l’amitié entre un jeune Normand et un mineur isolé venant de Guinée.

Ariane Doublet revient régulièrement tourner entre Fécamp et Le Havre, dans le rude et superbe pays de Caux, que borde la Côte d’Albâtre. Dans cette campagne, la mondialisation et les chaos du monde se font aussi sentir. La cinéaste en a filmé des échos. En 2003, elle a réalisé Les Sucriers de Colleville, qui se déroulait dans une sucrerie sur le point d’être fermée pour cause de délocalisation ; en 2011, c’était La Pluie et le beau temps, entre producteurs de lin normands et acheteurs chinois ; en 2017,…