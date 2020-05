« Thomas Sankara n’est pas mort », de Lucie Viver : À hauteur de champs et de rues

Thomas Sankara n’est pas mort, de Lucie Viver, est une traversée poétique et politique du Burkina Faso.

Le pays des hommes intègres » est la traduction littérale de « Burkina Faso », nom choisi par Thomas Sankara, associant deux langues de son pays, pour le substituer à « Haute Volta ». Nom splendide dû à la puissance politique de ces mots, à leur résonance poétique aussi. Le Burkina Faso était peut-être le seul endroit au monde où il était possible de mêler aussi intimement poésie et politique. C’est ce qu’a fait Lucie Viver, dont c’est ici le premier long-métrage. Avec son micro et sa caméra, elle suit…