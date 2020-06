Mêlant archives et regards actuels, Olivier Julien livre un documentaire éclairant sur un chef cuisinier qui a révolutionné la table.

Comment changer sa vie en destin ? a dû s’interroger Auguste Escoffier (1846-1935). Tenté par les beaux-arts, il voulait devenir sculpteur ; il sera cuisinier. Placé à 13 ans chez un oncle restaurateur à Nice, il monte à Paris six années plus tard, en 1865. Si le métier de cuistot est encore peu considéré, il songe déjà que la cuisine est un art et une science, rêve du prestige dont jouissait Marie-Antoine Carême avant lui, casseroleur en chef de Talleyrand. Paris alors, dans ce mitan du XIXe siècle, est…