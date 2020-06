Convention pour le climat : Objet de démocratie non identifié

Si la convention citoyenne est une institution inédite, voire aberrante, elle a le mérite d’aboutir, presque à l’unanimité des 150, à des mesures prônées par les ONG depuis des années.

H istorique », « inédit », « le plan climat le plus ambitieux du monde », « un bel exemple d’intelligence collective »… Les compliments débordant d’emphase ne manquent pas pour saluer les neuf mois de travail des 150 citoyens tirés au sort à l’automne 2019 pour la première Convention citoyenne pour le climat (CCC). Laurence Tubiana, coprésidente du comité de gouvernance, a reconnu avoir pris « une sacrée leçon de civisme et de démocratie », et espère que le sérieux de la réponse gouvernementale sera à la…