Hongkong : « Nous nous battrons jusqu’à notre dernier souffle ! »

Avec la loi de « sauvegarde de la sécurité nationale », Pékin affiche sa volonté de mettre le territoire au pas. La détermination des opposants à cette mainmise autoritaire ne cesse de croître.

C ’est bon ! Je suis saine et sauve », écrit Natalie Le* sur Telegram, l’application de messagerie cryptée. Il est minuit passé, heure locale à Hongkong, ce mercredi 27 mai : la jeune femme de 25 ans vient de rentrer chez elle après une journée mouvementée. Un peu plus tôt, elle défilait avec des milliers d’autres manifestants dans les rues de l’ancienne colonie britannique pour protester contre une loi sur « la sauvegarde de la sécurité nationale dans la région administrative spéciale » imposée par Pékin.…