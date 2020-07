Pour l’égalité, c’est raté

Ce gouvernement est une immense claque aux personnes LGBTQI+ et « en même temps » aux femmes.

Sur le papier, Élisabeth Moreno, la nouvelle ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, la Diversité et l’Égalité des chances a tout pour corroborer les déclarations d’Emmanuel Macron à la presse régionale. Vendredi 3 juillet, il affirmait n’être « pas [allé] assez loin » en matière de lutte contre les discriminations. En nommant une femme noire, franco-capverdienne, ayant grandi dans un quartier populaire d’Île-de-France et pur produit de la méritocratie à la française, Emmanuel Macron espère envoyer un signal. Mais si l’on ne peut reprocher à Élisabeth Moreno que ses penchants macronistes, son arrivée au gouvernement peine à cacher le prolongement d’une politique profondément inégalitaire et discriminatoire.

Discriminatoire parce qu’installer Gérald Darmanin place Beauvau, c’est asséner une immense claque aux personnes LGBTQI+ et « en même temps » aux femmes. En 2012, l’alors député LR s’affichait volontiers dans les rassemblements de la Manif pour tous ; il est également sous le coup d’une accusation de viol pour laquelle la cour d’appel de Paris a ordonné, mi-juin, la reprise des investigations.