« Merdeille », de Frédéric Arnoux : Destin de nulle part

Dans Merdeille, Frédéric Arnoux raconte avec une drôlerie grinçante la vie de populations reléguées, à la limite du fantastique cauchemardesque. Un coup de maître dans cette « rentrée littéraire ».

Commençons l’exploration de cette « rentrée littéraire » hors des sentiers battus. La très jeune maison d’édition Jou, fondée en 2017, publie un texte roboratif qui tranche par sa singularité dans un paysage romanesque dont on espérerait toujours plus de relief. Il s’agit de Merdeille, le deuxième roman de Frédéric Arnoux – livre non répertorié par le magazine de la profession, Livres hebdo, dans son numéro du 3 juillet annonçant les 511 romans de la fin de l’été, avec « beaucoup de valeurs sûres », est-il…