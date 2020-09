Aurel : « En 80 ans, les choses n’ont guère changé »

Dans Josep, Aurel fait revivre la figure de Josep Bartoli, républicain espagnol et dessinateur qui, comme nombre de ses compatriotes, a été parqué dans des camps en France en 1939. Un premier long-métrage dessiné qui est un coup de maître.

En 1939, près de 500 000 républicains espagnols ont fui la répression féroce exercée par Franco et se sont réfugiés en France, le-pays-des-droits-de-l’homme les parquant dans des camps de concentration où ils ont subi moult mauvais traitements (faim, maladies non soignées, viols…). Parmi eux, Josep Bartoli, militant politique et dessinateur, qui a laissé de la vie quotidienne dans ces camps abjects un témoignage puissant mais méconnu de ce côté-ci des Pyrénées. Impressionné par cette œuvre dès qu’il l’a…