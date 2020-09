Le journaliste Laurent Mauduit dresse un bilan de quarante ans de privatisations, comme un appel au sursaut.

Cela a commencé par les banques, les assurances et les joyaux de l’industrie, avant les grands réseaux (télécommunications, énergie, poste et transports) et les services publics. Désormais, le mouvement s’immisce dans le moindre recoin de l’action publique, à coups d’« antiphrases », de « mensonges dissimulés » et « d’euphémismes », comme un assaut d’hypocrisie qui rase pourtant tout sur son passage. Laurent Mauduit, journaliste et cofondateur de Mediapart, dresse dans Prédations. Histoire des…