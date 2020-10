Jon Savage retrace la trajectoire fulgurante de Joy Division, groupe phare du post-punk anglais.

Formé par quatre jeunes hommes à peine sortis de l’adolescence, originaires de deux villes en banlieue de Manchester, Joy Division est apparu en 1977 au cœur du tourbillon punk et s’est autodétruit trois ans plus tard à la suite du suicide de son chanteur, Ian Curtis, survenu le 18 mai 1980. D’une noirceur irradiante, les albums Unknown Pleasures (1979) et Closer (1980) constituent les deux principales traces discographiques de cette existence brève mais ô combien intense. Générant un rock sombre et…