S i j’avais laissé ces enfants au bord de la route, ma mère m’aurait engueulé. J’ai préféré affronter la violence des procureurs. » Deux phrases percutantes et suffisantes pour cerner l’esprit de rébellion, l’élan naturel pour la solidarité, l’audace désinvolte et la verve gouailleuse de Cédric Herrou. Depuis quatre ans, ce paysan quadragénaire, vivant dans la vallée de la Roya, a fait couler beaucoup d’encre et délié beaucoup de langues, acides ou amicales. Mais, surtout, il a aidé et sauvé nombre d’hommes, de femmes, d’enfants, de familles, de jeunes filles exilés et en errance à la frontière franco-italienne.

Depuis que Cédric Herrou a ouvert la grille de sa ferme aux médias à l’automne 2016, jusqu’au New York Times, ses lunettes rondes, son bonnet de laine et ses chaussures de montagne ont régulièrement squatté les colonnes des canards français et les plateaux de télévision. Au rythme de ses mésaventures policières : arrestations, onze gardes à vue, perquisitions, procès, harcèlement quotidien, balises GPS découvertes sur la voiture de ses parents… Mais qui est-il vraiment ? Avec Change ton monde, Cédric Herrou livre enfin son propre récit, sous forme d’une rétrospective qui touche et révolte à la fois.