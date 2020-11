« Afropea », de Léonora Miano : Des identités fécondes

Dans son essai, la romancière Léonora Miano expose avec force et subtilité cette idée neuve, Afropea, qui fait le lien entre la mémoire du passé et le présent à habiter, et montre ce qu’elle pourrait apporter aux Afrodescendants d’Europe, mais aussi aux pays où ils sont nés et où ils vivent, telle la France, et à l’Afrique.