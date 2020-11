« Un rongeur australien n’a plus été aperçu depuis 2009 en raison de la montée des eaux. »

Céline Bellard, écologue au CNRS avec Clara Marino et Camille Bernery, doctorantes Cinq grands facteurs sont aujourd’hui responsables de l’érosion de la biodiversité : la perte d’habitat, la surexploitation des espèces, les espèces envahissantes, la pollution et enfin le changement climatique. Si aujourd’hui la majorité des extinctions contemporaines ont eu lieu en raison de la perte d’habitat, le changement climatique est prédit pour devenir l’une des principales causes de perte de diversité mondiale.…