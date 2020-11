Lisa Mandel, poétique de l’absurde

Des chemins boueux de la jungle de Calais à nos addictions confinées, la dessinatrice marseillaise brosse à grands traits d’humour rageur des pans de réalité. Et applique au monde ce sens de l’autodérision qui lui fait trop souvent défaut.

L’autodérision est une arme que Lisa Mandel manie à la perfection. Pour preuve, son dernier ouvrage, Une année exemplaire (1), un défi lancé entre deux contrats qui traînent, un regard froissé au miroir et un brin de crise existentielle. C’était au début de l’été 2019, le monde tournait et la dessinatrice décidait sur un coup de tête de se donner un an pour mettre fin à toutes ses addictions. Adieu clopes, alcool, jeux sur smartphone et pizza bien aimée ; bonjour sport, développement personnel et chou…