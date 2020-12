Haroun, le rire philosophe

Caustique, ironique, à l’écriture ciselée. Entre deux confinements, le fringant humoriste publie un premier ouvrage désopilant, en attendant le retour à la scène avec un nouveau spectacle.

Retour sur un message de Patrick Balkany, posté sur Facebook en 2018 : « “Je souhaite, écrit-il, un heureux ramadan à tous les musulmans de Levallois et d’ailleurs. J’espère que ce sera signe de paix. Et annonciateur de la fin des attentats.” Qu’est-ce qu’il a dans sa tête ? Ce sont des gens qui n’ont pas de limites. Ils tuent des enfants et tu crois qu’ils s’arrêtent pendant le ramadan ? Tu crois que Daech a fait passer une note interne pour dire que pendant le ramadan, on ne mange pas, on ne boit pas, on…