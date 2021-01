Ouïgours : Les réseaux sociaux contre l’indifférence

Pour alerter sur la situation au Xinjiang, la communauté ouïgoure et ses défenseurs ont fait d’Internet leur tribune.

D’à peine deux minutes, la vidéo de Feroza Aziz, 17 ans, commence par un tuto maquillage. Puis l’influenceuse américaine pose son recourbe-cils et interpelle sa communauté : « Vous allez prendre votre téléphone portable… pour chercher ce qui se passe en Chine […]. C’est un nouvel holocauste. S’il vous plaît, -parlez-en autour de vous. » Postée en novembre 2019 sur le réseau social chinois TikTok, la vidéo a été vue plus de 1,4 million de fois. Après avoir suscité une vive polémique en la supprimant, TikTok s’est excusé et a reconnu « une erreur »…

« Au lycée, des amis m’ont demandé si ce que Feroza disait était vrai, si des choses comme ça existaient encore », raconte Roufeina, une jeune Ouïgoure réfugiée en France avec sa famille. Membre de l’Association des Ouïgours de France, elle s’exprime pour « les sans-voix, ceux restés au Xinjiang », comme ses grands-parents maternels, « déportés puis ramenés chez eux pour raisons de santé ». Si, depuis la crise sanitaire, l’adolescente ne tracte plus le dimanche dans les rues passantes de Paris, elle partage sur les réseaux sociaux un maximum d’informations, dont des vidéos témoignages de rescapés ouïgours.