Catherine Blondeau : Naissance d’une couleur

Dans Blanche, Catherine Blondeau puise dans son expérience pour cerner les contours de sa blancheur. Avec finesse, elle ouvre des voies vers une nouvelle « poétique de la relation ».

Au Grand T à Nantes, qu’elle dirige depuis 2011, Catherine Blondeau entend développer un « théâtre de la relation ». Empruntée à Édouard Glissant, qu’elle n’oublie pas de citer dès que l’occasion se présente, l’expression désigne pour elle un « joyeux creuset où s’écrivent nos identités mouvantes, tremblées, hésitantes, nos histoires les plus intimes comme les plus épiques, les plus anciennes comme les plus actuelles », lit-on sur le site Internet du théâtre, dans un édito-manifeste que sa directrice n’a…