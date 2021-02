La sociologue Danièle Linhart décortique un artifice managérial renforçant l’emprise patronale en niant la conflictualité.

C’est une formule magique qui s’impose depuis quinze ans comme une nouvelle doxa managériale : libérer les salariés des règles qui encadrent le travail, placer l’autonomie et la bienveillance au cœur des entreprises, serait gage d’enthousiasme et de prospérité. C’est le schéma des « entreprises libérées », qui séduit des PME comme des grands groupes et semble incarner une (ré)humanisation de l’organisation du travail. En décortiquant les expériences montrées en exemple et grâce à une profondeur d’analyse…