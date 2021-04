Avortement, gynécologie, corps des femmes : Nos corps, nos droits

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Le droit des femmes à l’avortement est de ces conquêtes qui semblent gravées dans le marbre, emblématisées par de hautes figures combattantes. Le 5 avril 1971, par leur Manifeste, 343 femmes déclarent avoir avorté alors que c’est illégal. Un an plus tard, défendue lors du procès de Bobigny par Gisèle Halimi, une adolescente est acquittée pour cet acte. En 1975, Simone Veil fait adopter la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Un demi-siècle après, son accès reste pourtant semé d’embûches sournoises, traces d’une pensée patriarcale tenace que les féministes dénoncent aussi dans la violence de certaines prises en charge obstétricales et gynécologiques. Une médecine française attardée, dénonce Martin Winckler, cette autre haute figure.