Le poète Aziz Mohammed offre à travers le cas d’un jeune cancéreux le portrait drôle et cruel d’une Arabie saoudite en mal de sens.

Pour Aziz Mohammed, le Journal de Kafka est bien plus qu’une référence. En affirmant dès le titre de son livre, Le Cas critique du dénommé K., la relation de son premier roman à ce chef-d’œuvre de l’intime, l’auteur en fait une terre d’origine. C’est aussi celle de son narrateur anonyme, employé d’une entreprise qu’il nomme « Compagnie pétro-chimique orientale » par prudence – « on ne sait jamais, un fouille-merde pourrait un jour tomber sur ce que j’ai écrit » – et parce que le personnage d’un roman de…