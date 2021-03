Derrière Résine, héroïne ultramalicieuse, se trouvent une auteure et une maison d’édition résolument féministes. Pour tout âge.

R ésine est une relecture affranchie et féministe de la sorcière, l’air de rien. Loin des études historiques, sociologiques et militantes, qui reviennent sur cette figure et des femmes bien réelles, loin aussi de la fantasy, assez souvent sexiste, la bande dessinée d’Elodie Shanta prend un contre-pied réjouissant. Et qui, paradoxalement, donne envie de lui accoler nombre de qualificatifs un poil genrés ou kawaï (mignon en japonais), entre petite merveille, ton espiègle et aplats pastel. Imaginons donc un…