Migrants : L’État s’acharne sur les solidaires

« Les nouveaux justes » : en février 2017, Politis célébrait dans un dossier spécial les femmes et les hommes bravant les obstacles de l’État pour accueillir les migrants, aux frontières comme dans les villes. En juillet 2018, nous célébrions en une les limitations posées par le Conseil constitutionnel au délit de solidarité. Trois ans plus tard, non seulement le pouvoir mobilise toujours la justice pour décourager celles et ceux qui sauvent l’honneur du pays des droits de l’homme, mais il a trouvé de nouveaux moyens, plus insidieux, pour saper le secours aux exilé·es, sur les cols italiens, à Calais ou ailleurs.