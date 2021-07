Dans le Nord-est syrien, l’expérience d’autonomie tient bon malgré les périls

Dans un pays écrasé entre les délires d’un dictateur et ceux de Daech, on oublierait presque qu’il existe un peuple, dont on redoute de n’apprendre que d’inéluctables souffrances. Or, dans le Nord-Est syrien, libéré de Daech par une coalition pluriethnique, s’expérimente une gouvernance aux principes des plus progressistes. D’abord limitée au Rojava kurde, elle s’étend aujourd’hui sur un tiers du territoire syrien. Et quoique affaibli par l’invasion turque de 2019 et le retrait des États-Unis, ce Nord-Est syrien persiste dans sa singulière voie émancipatrice.