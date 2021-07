La vie en l’air : Brenda Clark, comédienne, artiste aérienne

J’ai commencé par pratiquer le trapèze volant, le ballant et l’élastique, où j’évoluais à 40 mètres du sol. L’aérien m’a tout de suite parlé. C’est une rencontre avec les éléments, un dépassement de soi et aussi un dépassement – inconscient – de la peur de la mort. Puis j’ai découvert le trapèze fixe avec Lili Dehais, il y a vingt ans. Le mouvement sur le trapèze est très circulaire, organique. Tu ne vas nulle part et tu vas partout, dans une suspension permanente. Ça part du souffle, du centre, du ventre, et le reste s’ajuste autour. Paradoxalement, le travail aérien m’a aussi ancrée dans le sol. Un ancrage physique mais aussi métaphysique, émotionnel, qui m’a beaucoup aidée.