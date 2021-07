Sous nos pieds, notre histoire

Faut-il attendre d’avoir perdu la capacité d’assurer seuls nos soins d’hygiène pour bénéficier du suivi des recommandations émises par la Haute Autorité de santé ? La question a pourtant été à la mode au cours du XIXe et, avec le célèbre tableau Le Pédicure réalisé par Edgar Degas en 1873, se donnent à voir ces soins du corps exercés par de nouveaux spécialistes. Des soins de moins en moins réservés aux femmes les plus aisées et à l’espace privé, caché, invisible.

Dans le registre sérieux, à ses débuts, la pédicurie-podologie intéresse surtout la littérature de santé publique et de médecine ; dans le registre futile, aujourd’hui, elle est souvent au centre de bavardages sur l’onglerie et le vernis semi-permanent ; dans le registre sportif ou de rééducation fonctionnelle, elle pose le problème des soins non remboursés et, par conséquent, de l’inégalité d’accès à un podologue-pédicure.

Les pieds des exilé·es, quant à eux, ne sont pas prétexte aux papotages ni ne figurent dans la littérature scientifique et médicale. Ces pieds luttent et rendent possible l’espoir d’un asile, d’une protection. Au cours de plusieurs distributions hebdomadaires d’un collectif de citoyen·nes place de Stalingrad, à Paris, j’ai rencontré les pieds boursoufflés et gonflés de Zoha, le sang et le pus dessinant des excroissances sur les orteils d’Ahmad, les ongles verts ou jaunes de Ghulam. Plus tard, j’ai assisté aux gesticulations d’Asim pour se déchausser, bouche serrée, puis mettre en boule la nouvelle paire de chaussettes que nous venions de distribuer. Il formait un petit coussin entre ses orteils et le bout de ses chaussures taille 44, alors qu’il fait un 41. La vision et l’odeur de ces pieds meurtris donnaient la nausée.