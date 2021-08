La primaire du Pôle écologique désignera qui portera ses couleurs pour la présidentielle.

À l’aune de l’applaudimètre, de l’activité de leur équipe, du nombre et de la qualité de leurs signatures de soutien, trois personnalités sont apparues favorites de la primaire écologiste, à Poitiers : par ordre d’apparition sur scène, Éric Piolle, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, membres d’EELV. Éric Piolle L’écologie, ça marche Premier écologiste à diriger une ville de plus de 100 000 habitant·es, le maire de Grenoble se présente comme une force tranquille. Ton égal, gestuelle sobre, Éric Piolle…