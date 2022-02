En Grèce, des médias menacés d’asphyxie

La situation des médias grecs est historiquement fragile. L’arrivée au pouvoir en 2019 d’un gouvernement libéral et corrompu a drastiquement détérioré l’exercice du métier de journaliste.

Élu le 7 juillet 2019 lors des élections législatives, nommé Premier ministre le 8, Kyriakos Mitsotakis prend officiellement le contrôle de l’agence de presse nationale ANA-MPA et de la télévision nationale grecque, ERT, le 9. « Cela nous a pris de court,se rappelle Mahi Nikolara, journaliste à ERT. Nous étions très inquiets. » Et la nomination de l’ex-directeur du cabinet de Mitsotakis, Konstantinos Zoulas, à la présidence d’ERT, est venue renforcer les appréhensions des journalistes. Deux ans plus tard,…