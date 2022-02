Maintien de l’ordre : le savoir-faire français s’exporte

Grenades lacrymogènes, blindés, armures et formations, la France fournit les polices du monde entier, sans considération pour les droits humains. Un business qui se développe en toute discrétion.

Mars 2019. À Hongkong commence une année de soulèvements populaires contre un projet de loi d’extradition et contre l’influence chinoise grandissante (lire Politis n° 1692). Alors que la police locale est accusée de violence excessive, l’ensemble de la communauté internationale, dont la France, lance un appel au calme. Les forces de l’ordre de la ville-État utilisent pourtant du matériel… made in France. Camions à eau, blindés et équipements de protection sont fournis dans le cadre de contrats se chiffrant…