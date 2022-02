« Visages de femmes », de Désiré Écaré : Affranchies ivoiriennes

Originaire d’Abidjan, Désiré Écaré est arrivé en France en 1961 pour y suivre ses études. C’est en 1965 qu’il a intégré l’Idhec. Diplôme de réalisateur-producteur en poche, il a tourné deux moyens-métrages dans son pays d’adoption : Concerto pour un exil (1968) et À nous deux, France (1970).

Visages de femmes, Désiré Écaré, 1 h 45. En 1973, il s’est lancé dans l’aventure de son premier film en Côte d’Ivoire, avec des interprètes amateurs et un budget très limité. Contraint d’arrêter le tournage, par manque de fonds, il n’a pu mener le projet à terme que dix ans plus tard. Intitulé Visages de femmes, ce long-métrage – sorti en France en 1985 – prend la forme, très libre, d’une chronique sociale entre campagne et ville. Comme le titre le suggère clairement, le film place les femmes au premier plan et s’attache à les suivre avec une sensibilité vivace.