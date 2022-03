En Corse, le dangereux jeu de dupes de Paris

Emmanuel Macron ne cesse de pratiquer l’autorité jacobine envers les Corses et leurs élus. Au risque d’un retour à la violence.

Mais à quoi joue donc Emmanuel Macron (et le gouvernement) en Corse ? Le fameux « en même temps » de « Jupiter » ne semble pas être à l’ordre du jour face aux élus du suffrage universel sur l’île de Beauté. Alors que Gérald -Darmanin tentait d’éteindre l’incendie couvant de Bastia à Ajaccio en passant par Corte, après plusieurs manifestations du mouvement nationaliste ayant pour beaucoup tourné à l’émeute – acceptant jusqu’au principe d’une « autonomie » –, le candidat président, lors de la présentation de son programme, semblait fermer la porte, jeudi 17 mars, aux ouvertures de son ministre de l’Intérieur. À tel point que, le lendemain, troisième journée du ministre dans l’île, les élus nationalistes, échaudés par les nombreuses promesses non tenues de Paris dans le passé, demandaient qu’un protocole d’accord écrit explique la méthode, le calendrier et les termes de futures négociations sur cette « autonomie » promise.

Peine perdue. Seul Gilles Simeoni signait avec Gérald Darmanin un « compte rendu » des discussions des deux journées précédentes. Un texte a minima que toutes les autres composantes de la famille « natio » ont quant à elles refusé de signer.