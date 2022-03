Une polémique qui a éclaté autour du prix Éco-Fauve au festival d’Angoulême dévoile une gestion confuse des partenariats public-privé.

Pour l’édition 2022 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, un nouveau prix est apparu : l’Éco-Fauve Raja. Éco pour « écologie ». Fauve, comme le Grand Prix. Et Raja ? Tout simplement le « leader européen de la vente à distance d’emballage », dixit l’entreprise aux 267 millions de chiffre d’affaires et très visible sponsor du festival. Un jury a été constitué : l’activiste Camille Étienne, la journaliste Inès Léraud, l’auteur de BD François Olislaeger et deux scientifiques, membres du…