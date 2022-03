« Rien à foutre » : Sourdes turbulences

Dans Rien à foutre, Emmanuel Marre et Julie Lecoustre mettent en scène une hôtesse de l’air faussement insouciante.

Cassandre est hôtesse de l’air pour une compagnie aérienne à bas coût. Un métier convenant bien à cette jeune femme sans attache. Elle peut prendre du jour au lendemain un vol pour Tokyo ou Dubaï. Son existence est celle d’une nomade, allant de capitales touristiques en villes de carte postale sans avoir le temps de les visiter elle-même.