Ukraine : De la solidarité dans l’art

Un réseau d’entraide s’organise entre les milieux de la culture et le pays frappé par la guerre. Certains lieux accueillent des artistes ukrainiens, mais aussi des Russes dissidents en exil. Une urgence qui s’inscrit déjà dans la durée.

Ce 22 mars, l’Atelier des artistes en exil (aa-e) ne présente aucun signe extérieur de crise ni d’agitation. Dans le grand hall d’accueil du 6, rue d’Aboukir, dans le deuxième arrondissement de Paris, tout près de la place des Victoires, où l’association cofondée en 2017 par Judith Depaule et Ariel Cypel est installée depuis 2020, les calmes allées et venues d’artistes et de membres de l’équipe témoignent des nombreuses activités qui se tiennent quotidiennement dans les 1 000 mètres carrésdu lieu. La…