Au WET°, la jeune création se mouille

En offrant les clés de la programmation du festival WET° aux jeunes artistes de son ensemble artistique, le CDN de Tours propose une alternative aux fonctionnements hiérarchiques habituels.

Alors que les centres dramatiques nationaux (CDN) sont dirigés par des artistes de théâtre, aucune formation ne prépare les comédiens et metteurs en scène en herbe à tenir les rênes de ces maisons. Certains de ces lieux majeurs pour la création et la diffusion d’œuvres théâtrales, au nombre de 38 sur l’ensemble du territoire, ont beau abriter une école nationale, rares sont les porosités entre la partie de l’établissement qui accueille du public et celle qui prépare les acteurs du théâtre de demain. Le CDN…