Documentaire : La politique sur Tënk

L’excellente plateforme Tënk consacrée au documentaire de création présente une programmation de circonstance, intitulée « La chose publique ». En cette période électorale, six films sont proposés, dans la série « Escales », choisis par des journalistes ou des critiques de médias de gauche (L’Humanité, Mediapart, Regards, Reporterre et Politis) ainsi que par Tangui Perron, historien, spécialiste des rapports entre mouvement ouvrier et cinéma. La demande était peu contraignante, les films sélectionnés devaient avoir peu ou prou un lien avec la politique ou offrir une résonance politique. Résultat : un film de cette programmation se distingue par sa nature même, appartenant au patrimoine et signé d’un réalisateur de renom : Ice (1970), de Robert Kramer. Les autres sont beaucoup plus récents. Trois d’entre eux ont des visées plus sociales ou environnementales : Sous la douche, le ciel (2018), d’Effi Weiss et Amir Borenstein, Désobéissant·e·s ! (2019), d’Alizée Chiappini et Adèle Flaux, et Des jours et des nuits sur l’aire (2016), d’Isabelle Ingold. Tandis que La Cigale, le corbeau et les poulets (2016), d’Olivier Azam, a les atours d’une fable comique dénonçant la criminalisation des prétendus déviants.

Enfin, à Politis, nous avons choisi un documentaire traitant directement de la pratique politique : État d’élue (2010), de Luc Decaster. Portrait d’une femme déterminée à exercer son mandat en respectant ses idéaux démocratiques et de justice sociale. Ce qui ne va pas sans quelques désillusions…

« La chose publique », série « Escales », jusqu’au 27 mai, on-tenk.com