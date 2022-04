Le spectacle « à partir » de Godard dit l’incapacité du théâtre à changer vraiment le monde. Aussi ambitieux et intelligent que fermé sur lui-même.

Assises devant un écran tendu sur presque toute la largeur du plateau, Clémence Delille et Édith Biscaro introduisent Après Jean-Luc Godard – Je me laisse envahir par le Vietnam avec une lenteur, une apathie qui revêtent la forme d’un avertissement. Respectivement scénographe et régisseuse générale, elles ont toutes les deux collaboré à l’écriture, nous disent-elles si bas que des sous-titres sont nécessaires pour bien les comprendre. Qui pensait trouver dans le spectacle du jeune Eddy D’aranjo (diplômé du…