À la Nuit des Molières, le collectif #MeTooTheatre censuré

Depuis près d’un an, ce mouvement dénonce les violences sexuelles dans le monde du théâtre. Deux membres du collectif, Marie Coquille-Chambel et Séphora Haymann, devaient lire une tribune lors de la cérémonie d’ouverture de la 33e Nuit des Molières. D’après elles, la délégation des Molières a censuré le texte et a demandé d’en réécrire un qui « conviendrait mieux ». La délégation reproche, entre autres, au texte d’être trop politique et de pointer du doigt ceux accusés de viol. En réponse, le collectif a refusé de modifier le texte et décidé de le publier sur Internet. Un rassemblement a même eu lieu devant les Folies Bergère à Paris, lundi 30 mai, lors de la cérémonie, réunissant quelques dizaines de militantes féministes, dont Alice Coffin et Adèle Haenel. Le 3 juin, le collectif publie un recueil de ses textes fondateurs aux éditions Libertalia.