Retour dans les décennies 1980 et 1970 avec deux œuvres personnelles et ouvertes à la fois.

Des jeunes gens en construction : les acteurs et actrices admis à l’école de théâtre des Amandiers la même année que Valeria Bruni Tedeschi, qui plonge ici dans cette belle énigme qu’ils et elles représentent. Une femme en évolution dans sa vie et dans son corps : Annie Ernaux, qui a fait de films familiaux en Super 8 un superbe prolongement de son œuvre littéraire. Les Amandiers, de Valeria Bruni Tedeschi, 2 h 06, en compétition Oui, Les Amandiers est un film fondé sur les souvenirs de Valeria Bruni…